إزالة 2897 حالة تعد وضبط 335 مخالفة بناء ببني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تمت إزالة 2897 حالة تعد بواقع: 2115 حالة على الأراضي الزراعية، و782 حالة على أراضي أملاك الدولة، فيما تم ضبط وإزالة 335 مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك منذ صدور قرار مجلس الوزراء في "25 مارس الماضي" بحظر انتقال وتحرك المواطنين وغلق المحال العامة، لمجابهة انتشار العدوى بكورونا، وحتى اليوم الخميس 20 أغسطس 2020م.





وجاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.



