وزارة النفط العراقية توقع اتفاقيات مع شركات أمريكية لتطوير البنى التحتية

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الحبار اليوم عن أن وزارة النفط وقعت اتفاقيات مع شركات أمريكية رصينة بمليارات الدولارات لتطوير البني التحتية في قطاعي المصافي والغاز وتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار، وفقا لـ"الألمانية".









ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير النفط العراقي قوله إنه تم التوقيع مع شركة شيفرون الأمريكية العالمية لتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار يشمل هذا الاتفاق إدارة ملف الطاقة المتكامل في محافظة ذي قار من إنتاج النفط والغاز والخدمات الساندة الأخرى.









وأضاف أن الهدف من هذه الشركة هو خلق تنمية مستدامة كبيرة في محافظة ذي قار من شأنها أن تخلق فرص عمل كبيرة جدا ومن شأنها ايضا أن تخلق تنمية هائلة عند توفر المقومات من أن تكون المحافظة احدى أهم مدن الطاقة في العراق وفي المنطقة.









وأوضح أن" شركة شيفرون أبدت استعدادها ومرونتها في مجال مناقشة كافة المتطلبات الفنية والمتطلبات التجارية بغية مشاركتها وضخها للاستثمارات المالية والاستثمارات المعرفية في الشركة الجديدة التي ستكون حدودها في محافظة ذي قار وأن التوقيع يعد أحد العلامات الاقتصادية الفارقة في حاضر العراق ومستقبله.









وذكر أن "الجدول الزمني للمباشرة مع شركة شيفرون للبدء في مجال تأسيس شركة طاقة ذي قار هي سنة واحدة وأن الشراكة ستتضمن ضخ مليارات الدولارات في مجال توفير البنى التحتية لصناعة النفط والغاز بصورة متكاملة".









وأشار إلى أنه تم أيضا التوقيع مع شركة هانيويل التي ستسهم بشكل كبير في المساعدة والتنسيق المباشر في مجال تطوير البنى التحتية في قطاعي المصافي والغاز ، لافتا إلى أنه تم التوقيع مع شركة بيكاريوس بصفتها احدى كبرى شركات الخدمات النفطية التي تتعامل مع شركات وزارة النفط وهذه بداية جديدة مع هذه الشركة بغية تأسيس عمل مشترك من شأنه أن يطور القدرات المحلية العراقية وسيضيف قيمة أخرى للصناعة الوطنية.









من جانب آخر ، كشف وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي أن وزارة المالية وقعت ثلاث اتفاقيات مع شركات اميركية رصينة لدعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الكبيرة وتطوير قطاع الكهرباء.









وقال علاوي، في تصريح،:"تم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الأمريكي أولها مع وكالة التنمية الأمريكية لإعادة برامجهم في العراق ودعم الاقتصاد العراقي خاصة في مجال التنمية الاجتماعية والاتفاق الثاني كان مع إحدى المؤسسات الحكومية الامريكية التي تدعم الاستثمارات المباشرة عن طريق أخذ حصص في مؤسسات شركات ، بما فيها شركات عراقية وستكون مصدراً مهما في تمويل المشاريع الكبيرة ، لافتا إلى أنه تم أيضا التوقيع مع شركة جي للتجهيزات الكهربائية لتمويل مشاريع كبرى في قطاع الكهرباء وستكون الاتفاقية مهمة لإعادة بناء قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة في العراق.









وذكر أن كالة التنمية مع المؤسسة الامريكية لدعم الاستثمار ستقدم بحدود خمسة مليارات دولار وستكون على دفعات وستوجه نحو مشاريع انمائية لغرض تطوير الاقتصاد العراقي.