الصين والولايات المتحدة تعتزمان معاودة بحث النزاع التجاري بينهما

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
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أفادت تصريحات صادرة عن الحكومة الصينية بأن الصين والولايات المتحدة تعتزمان معاودة بحث النزاع التجاري بينهما المستمر على مدار سنوات، وفقا لـ"الألمانية".


وذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم أن الدولتين اتفقتا على إجراء محادثة هاتفية بهذا الغرض، لكنها لم تشر إلى موعد محدد لهذه المحادثة.


وكان من المقرر بالأساس إجراء محادثات بين الجانبين مطلع الأسبوع الجاري لإجراء مراجعة للمرحلة الأولى من اتفاق التجارة لكن اللقاء تم إلغاؤه.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن أول أمس الثلاثاء، أنه ألغى محادثات التجارة مع بكين.


وكان النزاع التجاري بين واشنطن وبكين قد تحول مؤخرا إلى نزاع تكنولوجي، حيث تعاملت واشنطن بحدة مع عملاق الاتصالات الصيني هواوي ومع تطبيق تيك توك على مواقع التواصل الاجتماعي.


كما توترت العلاقات بين الجانبين أيضا بسبب جائحة كورونا حيث تتهم الولايات المتحدة الحكومة الصينية بعدم بذل جهود كافية للحد من انتشار الفيروس.

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