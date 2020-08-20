الأهلي يعلن نجاح عملية الرباط الصليبي لمحمود متولي ويغادر المستشفى غدًا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأن محمود متولي لاعب الفريق، سيُغادر غداً، الجمعة، المستشفى الذي أجرى فيه عملية الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن اللاعب أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح، تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس اللجنة الطبية بالنادي.

وقال عبدالحفيظ، إن متولي سيغادر المستشفى غدا، وإنه حرص على التواصل معه والاطمئنان على حالته بعد إجراء الجراحة.

وتعرض محمود متولي للإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة التي أقيمت على استاد القاهرة الاثنين الماضي وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.



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