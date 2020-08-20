ضربة قوية للأهلي قبل لقاء الزمالك في القمة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:02 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علي نبوي
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر من المشاركة في المباراة المقبلة أمام الزمالك.

الأهلي يواجه غريمه التقليدي الزمالك مساء بعد غد السبت على ستاد القاهرة الدولي في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ في تصريح خاص بأن الشيخ سيخضه لفحص طبي قبل مران الفريق غدًا على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وأضاف بأن هناك صعوبة في لحاق اللاعب بالمباراة في ظل استمرار شكواه من الإصابة وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية في الفترة الأخيرة.

وكان الشيخ قد غادر مباراة الأهلي الأخيرة أمام أسوان في الشوط الأول متأثرا بالإصابة في كاحل القدم.

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