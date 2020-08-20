الكويت تعلن تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في الكويت، اليوم الخميس، عن تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة في الكويت، 622 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة.

 

وشهدت الكويت، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

 وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة جراء إصابتها بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 502 حالة.

 

وتماثل 498 حالة للشفاء من فيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض 68633 حالة.

 

 أعلنت السلطات الصحية في الكويت، اليوم السبت، شفاء 476 إصابة من مرض كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض 62806 حالات.

 

 وأكدت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها، تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبیة.

 

 أعلنت السلطات الصحية في الكويت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لأكثر من 62 حالة، وفقًا لوكالة كونا.

 

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