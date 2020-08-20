بعد طرحه أغنية "كارت أحمر''.. مصطفى كامل مطلوب عبر جوجل

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
روان هيثم
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احتل الفنان مصطفى كامل قائمة التريندات عبر موقع البحث الشهير "جوجل".

وذلك بعد طرحه فيديو كليب أغنية "كارت أحمر" من ألبومه الجديد "أنا نسيتك"، عبر قناته على موقع يوتيوب.

يذكر أن أغنية كارت أحمر من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى محمد جابر.

يذكر أن مصطفى كامل قد انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد "أنا نسيتك"، والألبوم من كلمات وألحان مصطفى كامل، فيما عدا أغنية واحدة من كلمات وألحان عبد العزيز أمين، والتوزيع الموسيقى باسم منير وطه الحكيم ومحمد جابر.

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