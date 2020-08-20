كل عام وأنتم بخير.. درة تهنئ جمهورها بالعام الهجري الجديد

حرصت النجمة درة علي تهنئة جمهورها بحلول العام الهجري الجديد، وذلك من خلال نشر صورة بها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت: "كل عام وأنتم بخير وفي صحة وسلم وسلام وأمان".

يذكر أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.