محمد الشرنوبي ينضم لفريق عمل فيلم "ريستا"

Advertisements

قام الفنان محمد الشرنوبى بالانضمام لأسرة فيلم "ريتسا" الذى يقدم بطولته الفنان أحمد حاتم ومحمود حميدة.



وعقد فريق العمل جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل المبدئى للفيلم قبل انطلاق التصوير، والذى لم يتم تحديده.



يذكر أن الفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد عبد الله صالح، وإنتاج أيمن يوسف.