محمد الشرنوبي ينضم لفريق عمل فيلم "ريستا"

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
روان هيثم
Advertisements
قام الفنان محمد الشرنوبى بالانضمام لأسرة فيلم "ريتسا" الذى يقدم بطولته الفنان أحمد حاتم ومحمود حميدة.

وعقد فريق العمل جلسات عمل مكثفة للاستقرار على الشكل المبدئى للفيلم قبل انطلاق التصوير، والذى لم يتم تحديده.

يذكر أن الفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد عبد الله صالح، وإنتاج أيمن يوسف.

أخبار تهمك

الزمالك يعلن موقف نجمي الفريق من مواجهة الأهلي في القمة

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. 13 لاعبا يغيبون عن موقعة الأهلي والزمالك في القمة 120

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية للأهلي قبل لقاء الزمالك في القمة

منذ أقل من نصف ساعة

نيمار يتخلص من "ظل" ليونيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

لوكاكو مرشح للانضمام إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفى تسريب بيانات شركة فودافون

منذ نصف ساعة

تقارير استخباراتية تكشف مفاجأة جديدة بشأن انفجار بيروت

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 14 ساعة

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:04 م

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

01:40 م

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

11:04 ص

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

11:23 ص

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفى تسريب بيانات شركة فودافون

02:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية