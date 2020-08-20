خلال يومين .. إزالة 77 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالقليوبية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وفرض هيبة الدولة، والتأكيد على سيادة القانون على الجميع، حيث جرى تنفيذ قرارات إزالة لـ 77 حالة تعد على الأراضي الزراعية، ومخالفات بناء خلال اليومين الماضيين بمساحة 2372 متر مربع، و16 قيراطا و16 سهما.

وأوضحت محافظة القليوبية، أنه بلغ إجمالي ما جرى تنفيذه من قرارات إزالة ضمن الموجة الـ 16 التي يجري تنفيذها الآن بقرى ومدن المحافظة 1055 قرار، تنوعت ما بين تنفيذ 166 إزالة على أملاك الدولة بمساحة 30056.3 متر مربع، إلى جانب تنفيذ 718 إزالة على الأراضى الزراعية بمساحة 22 فدان و 22 قيراط و3 أسهم، وأيضًا تنفيذ 171 إزالة مخالفات بناء على مساحة 72580.4 متر مربع.

وشدد "الهجان"، على استمرار تلك الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدى لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب، وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، مؤكدًا على أن الدولة عازمة فى التعامل بحسم مع ملف التعديات، وسيجرى إزالتها بالكامل وتحقيق الردع العام والقضاء على العشوائية في البناء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافـظ القليوبيــة حالات تعد الفجر

أخبار تهمك

الزمالك يعلن موقف نجمي الفريق من مواجهة الأهلي في القمة

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفى تسريب بيانات شركة فودافون

منذ نصف ساعة

تقارير استخباراتية تكشف مفاجأة جديدة بشأن انفجار بيروت

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

منذ أقل من ساعتين

نيمار يتخلص من "ظل" ليونيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

لوكاكو مرشح للانضمام إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

بالأسماء.. 13 لاعبا يغيبون عن موقعة الأهلي والزمالك في القمة 120

منذ ساعة الا ربع

ضربة قوية للأهلي قبل لقاء الزمالك في القمة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:04 م

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

01:40 م

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

11:04 ص

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

11:23 ص

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفى تسريب بيانات شركة فودافون

02:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية