خلال يومين .. إزالة 77 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وفرض هيبة الدولة، والتأكيد على سيادة القانون على الجميع، حيث جرى تنفيذ قرارات إزالة لـ 77 حالة تعد على الأراضي الزراعية، ومخالفات بناء خلال اليومين الماضيين بمساحة 2372 متر مربع، و16 قيراطا و16 سهما.





وأوضحت محافظة القليوبية، أنه بلغ إجمالي ما جرى تنفيذه من قرارات إزالة ضمن الموجة الـ 16 التي يجري تنفيذها الآن بقرى ومدن المحافظة 1055 قرار، تنوعت ما بين تنفيذ 166 إزالة على أملاك الدولة بمساحة 30056.3 متر مربع، إلى جانب تنفيذ 718 إزالة على الأراضى الزراعية بمساحة 22 فدان و 22 قيراط و3 أسهم، وأيضًا تنفيذ 171 إزالة مخالفات بناء على مساحة 72580.4 متر مربع.



