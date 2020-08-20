يسرا تعلن انضمامها لحملة دعم أهالي بيروت

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أعلنت يسرا عن انضمامها لحملة جمع التبرعات لمساعدة بيروت بعد الإنفجار المروع التي تعرضت له.



وذلك من خلال بوست نشرته عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : انضم إلي zuharimuradoprivate لمساعدة أهالي بيروت الذين فقدوا الكثير في هذه المأساة المدمرة ، 100% من الأرباح المتاتية من هذه النسخة المحدودة ستدعم جهود الإغاثة التي تبذلها offrijoie حالياً علي أرض الواقع تستجيب للإحتياجات الإنسانية لأهالي بيروت لدعم البلاد .



والجديد ذكره أن يسرا شاركت مؤخرًا في فيلم "صاحب المقام" ، والذي تم عرضه علي منصة شاهد الإلكترونية ، ويشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ريهام عبدالغفور، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمود عبدالمغني، فريدة سيف النصر، سلوى محمد علي، من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل.



