6 لاعبين يحملون آمال الأهلي أمام الزمالك في القمة الـ 120

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مواجهة من العيار الثقيل ضد فريق الزمالك مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين، والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.





يدخل النادي الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك وسط العديد من الغيابات ضمن صفوف الفريق سواء بسبب الإصابات أو الإيقاف أو بسبب انتهاء تعاقد بعض اللاعبين وأبرز الغيابات بالفريق الأحمر، محمود كهربا ومحمود متولي وحسين الشحات ومحمد محمود وإكرامي وحسام عاشور ورمضان صبحي ولا يزال هناك غموض بخصوص موقف الشيخ وجيرالدو.





ويعول الجهاز الفني للأهلي والجماهير الحمراء على بعض لاعبي الفريق القادرين على صنع الفارق في مثل هذه المواجهات الصعبة، خاصة في ظل هذا الكم الكبير من الغيابات بين صفوف الفريق.





1- محمد الشناوي:

حارس المرمي المتألق محمد الشناوي واحد من أهم اللاعبين الذي يعتمد عليهم السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، ويعتبر صمام الأمان للفريق الأحمر في مباراته ضد الزمالك، خاصة وأنه يتمتع بخبرات كبيرة وشخصية قوية ولديه الكثير من السمات القيادية لمساعدة وتوجيه زملائه بالملعب، وإذا حافظ على تألقه أمام الفارس الأبيض سوف يمنح فريقه الأفضلية لحسم اللقاء.





2- جونيور أجايي:

يُعد النيجيري أجايي واحد من أبرز المحترفين الأجانب بمصر حاليًا ويتمتع بقدرات فنية وهجومية عالية، ويجيد اللعب في مختلف مراكز خط الهجوم مما يجعله بمثابة لاعب "جوكر" بالنسبة لرينيه فايلر يستطيع توظيفه في أي مركز وفقًا لسير المباراة، كما أنه من هدافي الجيل الحالي في مباريات القمة حيث سجل 4 أهداف في شباك الزمالك في المباريات السابقة.





3- أليو ديانج:

يمثل المالي أليو ديانج "رمانة الميزان" لفريق الأهلي في منتصف الملعب، حيث يمتلك اللاعب إمكانيات فنية وبدنية هائلة، ويتميز بقدرته الفائقة على استخلاص الكرة وإفساد هجمات المنافسين ودقة التمرير للأمام والالتحام القوي والتحرك بالكرة بشكل رائع، بالإضافة لتسديداته القوية من خارج منطقة الجزاء مما يجعله سلاحا هامًا للأحمر في القمة.





4- علي معلول:

من الأوراق الهامة التي يعول عليها كثيرًا الجهاز الفني للأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك هو التونسي على معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر، واحد من أفضل المحترفين الأجانب في مصر حاليًا، والذي يمتلك قدرات فنية عالية ويستطيع أداء مهامه الدفاعية بالشكل الأمثل وتقديم الدعم والمساندة الهجومية لزملائه، كما يتميز بالعرضيات والتمريرات المتقنة لزملائه، كما يتميز ايضًا بقدرته على تسديد ركلات الجزاء ببراعة.





5- محمد أفشة:

يعد محمد مجدي أفشة لاعب مهاري مميز يمتلك قدرات فنية عالية ولمحات مهارية رائعة، يتميز بقدرته على اختراق دفاعات الخصم وإرسال التمريرات المتقنة لزملائه، وقدرته الكبير على الحفاظ على الكرة، كما يجيد تسديد الركلات الثابتة بإتقان شديد، ويستطيع اللاعب أن يصنع الفارق لصالح الأهلي في لقاء القمة إذا كان في كامل لياقته الفنية والذهنية خلال اللقاء.





6- وليد سليمان:

سيكون للحاوي وليد سليمان دورا هاما في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك نظرًا لما يتمتع به اللاعب من خبرات كبيرة نظرا لمشاركته السابقة في مباريات القمة ويستطيع الحفاظ على هدوئه خلال هذه المواجهات الصعبة، كما يمتلك اللاعب قدرات هجومية وتهديفية رائعة، يمكن أن يعتمد عليه فايلر كورقة رابحة هامة تصنع له الفارق خلال أحداث اللقاء



