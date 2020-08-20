محافظ أسوان يشيد بدور مؤسسة "مصر الخير" في تحسين مستوى معيشة المواطنين

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالدور التنموي لمؤسسة مصر الخير بقيادة فضيلة الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة في مختلف المجالات التنموية ومشاركتها المجتمعية في تحسين مستوى معيشة الموطنين.





حيث قامت المؤسسة بزيادة نصيب المحافظة من صك الإضحية لتصل لذبح 105 عجلًا جار توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والمناطق النائية والشعبية ضمن مشروع صك الأضحية.





وأوضح المحافظ، أن مؤسسة مصر الخير قامت أيضًا بمساندة الجهود الحكومية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا سواء بدعم مستشفيات العزل والعزل المنزلى ببعض الإحتياجات من العلاج والمستلزمات الطبية والمطهرات، بجانب توفير عدد 79 من أجهزة مولدات الأوكسجين والأشعة المقطعية والتحاليل، وبالإضافة إلى 260 ألف كرتونة للسلع الغذائية تم توزيعها على المتضررين من العمالة الغير منتظمة والأسر الأكثر إحتياجًا،





وفى السياق ذاته كشف الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لفرع المؤسسة بأن التعاون بين مصر الخير ومحافظة أسوان لمواجهة المشاكل الجماهيرية الملحة كان له العديد من الثمار التنموية من أبرزها الإنتهاء من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية أبو الريش قبلى بتكلفة 1،2 مليون جنيه.





ولفت إلى أنه جار حاليًا طرح أحلال وتجديد شبكات وروافع ومحطات 9 نجوع أخرى بأبو الريش بحري بتكلفة 30 مليون جنيه وذلك بتمويل من البنك الأهلى المصرى وإشراف مؤسسة مصر الخير وتنفيذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي مما سيساهم في توفير مياه شرب نقية ونظيفة للمواطنين.



