المفوضية الأوروبية توافق على خطة بقيمة 46 مليار يورو لانقاذ الشركات

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم على خطة بقيمة 46 مليار يورو (54 مليار دولار) لولاية بافاريا الألمانية لدعم الشركات المتضررة من وباء كورونا.









وسوف يتم دفع الأموال في شكل سيولة ودعم لرأس المال للشركات متوسطة الحجم في الولاية. وتم الإعلان عن الأموال لأول مرة في نهاية مارس،وفقا لـ"الألمانية".









وذكرت مفوضة الاتحاد الأوروبي لسياسة المنافسة أن الدعم يشمل ضمانات كافية لضمان أنها مؤقتة. وقالت: "سوف يحشد هذا الصندوق البافاري 46 مليار يورو من السيولة ودعم رأس المال لمساعدة الشركات متوسطة الحجم ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الحقيقي لبافاريا لمواجهة الأزمة ".









وقالت المفوضية إن استراتيجية الولاية تعد استكمالا لخطة المساعدة الألمانية التي تبلغ قيمتها 500 مليار يورو والتي تمت الموافقة عليها في يوليو.







