وفاة الطفل "كيرلس" نجل السكرتير الخاص للبابا تواضروس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
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توفي نجل القس إنجيلوس إسحق، السكرتير الخاص لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

والطفل كيرلس نجل القس إنجيلوس والذي عانى كثيرًا في رحلة مرضه، حيث سافر مع والده الي أمريكا وتم احتجازه في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية واستقر هناك لانتهاء فترة علاجه، حتى أن وافته المنية في عمر لا يتجاوز ١٠ سنوات.

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأربعاء، الأب القس لوقا باسيليوس المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا (ACYB) أول أمس بالمقر البابوي القاهرة.

واعتمد قداسته خلال اللقاء عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد عمل closing واستلام الكنسية والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا A.C.Y.B.

والكنيسة الجديدة مكونة من طابقين وتسع لأكثر من ٩٥٠ فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام. بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو ٤٠ فردًا.

وقدم الأب المشرف على A.C.Y.B أثناء اللقاء عرضًا لما تم في خدمة الشباب بأمريكا، فيما يتعلق بكافة قطاعات الشباب هناك، بمراحله ونوعياته المختلفة سواء الشباب المهاجر أو المولود في المهجر، مع توضيح واقع الشباب والتحديات المعاصرة المختلفة وطرق ووسائل خدمتهم.
كما بارك توقيع قداسة البابا بدء خدمة:
١- مركز تدريب خدام الشباب 
٢- مركز مكافحة الإدمان
٣- مركز لتحفيظ الألحان والتسبحة
٤- المهرجان الأول Youth 4 Jesus.

وفي سياق آخر، قام الأنبا كاراس، اسقف بنسلفانيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، امس الأربعاء، بصلوات رهبنة، راهبتين جديدتين في دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو بأمريكا.

كما قام أيضًا بتغيير الشكل لبقية الراهبات الموجودات بالدير لتلقبن جميعهن باسم الدير.

كان دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو قد تم الاعتراف الكنسي به في آخر جلسات المجمع المقدس في يونيو ٢٠١٩.

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