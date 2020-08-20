بضوابط ومعاقبة المخالفين.. التفاصيل الكاملة لعودة صلاة الجمعة في المساجد

بشرة سارة وأخبار مفرحة، جراء قرار عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى، ولكن بضوابط وإجراءات لحماية المصلين، بعد تعليقها، أواخر مارس الماضي، ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





عودة صلاة الجمعة





البداية، حينما قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عودة صلاة الجمعة في المساجد والجوامع الكبرى، اعتبارًا من الجمعة 28 أغسطس، وذلك في المساجد المعين لها إمام وبها عاملون من وزارة الأوقاف موجودون.





وشددت الحكومة، على تطبيق نفس الإجراءات الاحترازية التي تتم في الصلوات العادية، على أن تكون الفترة الخاصة بالخطبة في حدود الدقائق العشر.





إعداد قائمة بالمساجد الكبرى





وعقب صدور القرار، وجهت وزارة الأوقاف، مديرى مديرياتها في المحافظات بضرورة إعداد قائمة بالمساجد الكبرى والجامعة والتي بها إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه.





ضوابط عودة صلاة الجمعة





ووضعت وزارة الأوقاف، عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة للمساجد؛ الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، وتكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.





ووجهت بعدم فتح دورات المياه، استمرار غلق دور المناسبات، وحظر زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.





إجراءات قانونية للمخالفين





وحال حدوث مخالفات، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.





رسالة لأصحاب الأمراض المزمنة





وجاز الأزهر، لمن كان من أصحاب الأمراض المزمنة، أو ضِعاف المناعة أن يترك صلاة الجمعة فى المسجد لحين زوال هذا الوباء فى القريب العاجل أن شاء الله؛ فقد رفع الله سبحانه الحرج والمشقة عن المريض فقال: { لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ}. [الفتح: 17]





وعكفت وزارة الأوقاف، خلال الفترة الماضية، لوضع آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها بعد عيد الأضحى.





وبعد الانتهاء، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة رفعت خطتها لعودة صلاة الجمعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لعرضها في الاجتماع القادم للجنة إدارة أزمة كورونا، لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم فى إطار خطة اللجنة للفتح التدريجي العام وفق الرؤية العلمية والطبية وتطور الأمور للأفضل.





وكانت وزارة الأوقاف وجهت الأئمة والعاملين بضرورة استمرار أعمال تعقيم المساجد على مدار الساعة عقب الصلوات.



