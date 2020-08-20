أخطبوط البايرن: ليون كان منافساً شرساً.. ونحلم بلقب دوري الأبطال

أكد حارس بايرن ميونخ الألماني، مانويل نوير، عقب التأهل لنهائي دوري الأبطال، بالفوز على أولمبيك ليون الفرنسي 3-0 في نصف النهائي، أنهم كانوا يدركون ما ينتظرهم، وأن المباراة أمام الفريق الفرنسي لن تكون سهلة، بينما وصف الانتصار بالنتيجة الرائعة.

قال نوير لشبكة سكاي سبورت بعد اللقاء الذي شهده ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة: "كنا ندرك ما ينتظرنا، الحظ كان بجانبنا في البداية، وبعد ذلك أظهرنا مستوانا الحقيقي".

وتابع: "الهدف جاء في وقت مناسب، لم نبدأ اللقاء بشكل جيد، ولكننا فزنا في النهاية 3-0، وهي نتيجة رائعة".

وأقر الحارس الدولي بأن ليون لعب بشراسة كبيرة، وهو أمر طبيعي في مباراة بهذا الحجم.

وحول نهائي الأحد المقبل أمام فريق فرنسي آخر وهو باريس سان جيرمان، أكد نوير أنهم سيبذلوا أقصى ما لديهم من أجل تحقيق اللقب.

وقال في هذا الصدد: "بالطبع نحلم بالتتويج، بذلنا مجهوداً كبيراً من أجل الوصول هنا".