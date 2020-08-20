اتحاد الكرة: حكم كرواتي الأقرب لإدارة القمة

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة انتحاد كرة القدم، عن الحكم الأقرب لإدارة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك في القمة 120.

وقال فضل في تصريحات صحفية، أن حكم كرواتي هو الأقرب لإدارة مباراة القمة، لافتًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يستقر اتحاد الكرة على الحكم بشكل رسمى.

وتابع فضل، هناك مفاضلة بين عدد من الحكم الأوروبين، لقيادة مواجهة القمة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 21 لبطولة الدورى الممتاز".

وأوضح أن "قرار الاستعانة بحكم أوروبى وليس حكم مصرى فى مباريات القمة بقرار من مجلس الوزراء، فضلاً عن أن اللقاء سيقام بدون حضور جماهيرى"، مطالبًا اللاعبين بضرورة الالتزام والروح الرياضية، لتجنب التعرض لعقوبات.