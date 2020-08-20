الخطيب يزور محمود متولي بعد إجراء جراحة الصليبي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرى محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة الرباط الصليبي في الركبة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.

 

وكان متولي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة الأهلي أمام أسوان الثلاثاء الماضي، حيث خرج من المباراة في الشوط الأول متأثرًا بالإصابة ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.

 

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر، وأحمد فتحي لاعب الفريق، وعدد من أصدقاء اللاعب على زيارة اللاعب في المستشفى عقب خضوعه للعملية الجراحية.

 

ومن المنتظر أن يغيب محمود متولي عن الملاعب لمدة لن تقل عن ٦ أشهر، بعد الإصابة التي تعرض لها.

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