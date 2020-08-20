رئيس مدينة كفر شكر: رفع كفاءة نظام العمل بالإدارات والأقسام والمعدات لصالح المواطن

عقد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، اجتماعا موسعا مع نائبى رئيس المركز والمدينة وكافة رؤساء الوحدات المحلية بقرى المركز ومديري الحملة الميكانيكية والعقود والمخازن والزراعة لمناقشة احتياجات الحملة الميكانيكية ونظام العمل بالمدينة والوحدات بهدف دعم وتوفير مايلزم رفع كفاءة العمل والمعدات وسيارات التى تعمل بمنظومة النظافة للنهوض بمنظومة العمل للوصول لأقصى درجات الكفاءة والفاعلية وأيضا مواجهة الأمطار والكوارث.





وأكد رئيس المركز والمدينة أنه تم مناقشة كافة احتياجات الوحدات المحلية وأجهزة المدينة والحملة الميكانيكية لرفع كفاءة كافة نظام العمل فى الإدارات والأقسام والمعدات بالمدينة والقرى بما يعود بالنفع لصالح أهالينا المواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات والمرافق لشعور المواطنين بالرضا التام فى شتى المجالات.



