الإمارات: العمل الإنساني رسالة خير وتسامح

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:48 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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تتمثل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الإنساني والخيري، وتعد رسالة خير وإنسانية وتسامح، حسبما قال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية في عجمان.

 

 وأكد الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، أن دولة الإمارات وطن التسامح والتعايش والسلام، وهي محط تقدير شعوب العالم كافة، مشدداً على أن العمل الإنساني في الإمارات يعدّ ثقافة مجتمعية قائمة على حب العطاء، وبنيت على أسس إنسانية نبيلة».

 

وأشار الخاجة، إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية نتيجة انتشار جائحة فيروس «كوفيد 19»، قدمت الإمارات خلالها أعمالاً إنسانية جليلة، تضمنت مئات الأطنان من المستلزمات الطبية والغذائية والمساعدات الإنمائية لعشرات الدول حول العالم.

 

وتابع المدير التنفيذي للهيئة: «نحن في هيئة الأعمال الخيرية نؤمن بأهمية المضي قدماً في النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، وسنسعى دائماً إلى دعم جهود الدولة لتعزيز الإنسانية الراسخة في عقيدة قادتها وشعبها، والمساهمة في تخفيف معاناة المنكوبين وإغاثة المحتاجين أينما وجدوا».

 

 

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رسالة خير العمل الإنساني الإمارات

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