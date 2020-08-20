نظمتها جامعة بنها.. حلقة نقاشية حول الابتعاث للملكة المتحدة

نظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة بنها، حلقة نقاشية عبر الانترنت حول فرص الابتعاث للملكة المتحدة للباحثين وهيئة التدريس بالجامعة من خلال برنامج زووم.





وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الحلقة شارك فيها الدكتور وليد عمارة ممثل لاتحاد المصريين معا بالمملكة المتحدة ونسمة حسني مدير برامج العلوم بالمركز الثقافي البريطاني عن برنامج نيوتن مشرفة والمستشار الثقافي المصري بلندن الدكتور أيمن ندا والدكتور أحمد الشيخ مدير مكتب رعاية المبعوثين بجامعة بنها.





وقال نائب رئيس الجامعة، إن الحلقة تهدف إلى الترويج لبرنامج بعثات نيوتن مشرفة، ومحاولة خلق فرص للتعاون بين الأكاديميين المصريين بالمملكة المتحدة في مختلف المجالات وطلاب الدراسات العليا واعضاء هيئة التدريس لكافة الجامعات المصرية.



