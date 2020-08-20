آخر تطورات مفاوضات تشيلسي لضم هافيرتز

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يحاول نادي تشيلسي الإنجليزي، الإسراع بإنهاء مفاوضات ضم صانع الألعاب الألماني كاي هافرتز، نجم نادي باير ليفركوزن الألماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.


وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن تشيلسي اتفق مع اللاعب بشأن البنود الشخصية، ويبقى فقط انهاء المفاوضات بشأن المقابل المالي.


وأضافت، أن تشيلسي رفع عرضه إلى 85 مليون يورو، بينما يتمسك باير ليفركوزن بالحصول على 95 مليون يورو.


وتؤكد الصحيفة، أن النادي سيتوصلا لاتفاق حول ضم اللاعب في غضون أيام قليلة، قبل بدء تحضيرات البلوز للموسم الجديد.


يذكر أن تشيلسي سيواجه مضيفه برايتون في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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