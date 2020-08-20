محمد عبدالرحمن يهنئ إسراء عبدالفتاح بعيد ميلادها

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص نجم مسرح مصر محمد عبدالرحمن علي تهنئة الفنانة إسراء عبدالفتاح زوجة النجم حمدي الميرغني بعيد ميلادها الذي يحل اليوم.

حيث نشر محمد عبدالرحمن صورة جمعته بها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق علي الصورة وكتب : كل سنة وانتي طيبة يا أس يا عسل يا أم تمارا ويديم المعروف ما بينا يا أحلي أخت في الدنيا.

يشار أن آخر أعمال محمد عبدالرحمن مسلسل "جمجوم وبم بم" تدور أحداثه في إطار كوميدي ، وهو بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، والعديد من ضوف الشرف منهم شيماء سيف، هلا السعيد، محمد ثروت، رجاء الجداوي، والمسلسل من تأليف مصطفي صقر، محمد عز، كريم يوسف وإخراج إسلام خيري.

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