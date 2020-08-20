أسهم أوروبا تتراجع بعد تعرضها لموجة من البيع

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:21 م
بوابة الفجر
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 تعرضت أسهم أوروبا لموجة بيع في أسواق الأسهم العالمية يوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مسار طويل وصعب لتعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، فيما انخفض قطاع التعدين 2.7 بالمئة بسبب هبوط أسعار المعادن الأساسية.

وهبطت قطاعات أخرى شديدة التأثر بالاقتصاد مثل البنوك وشركات صناعة السيارات والنفط والغاز ما يتراوح بين 1.6 بالمئة و1.9 بالمئة.

وهوى سهم أنتوفاجاستا التشيلية للتعدين 4.3 بالمئة بعد أن سجلت الشركة انخفاضا بنسبة 22.4 بالمئة في الأرباح الأساسية للنصف الأول بفعل انخفاض مبيعات النحاس، لكنها قالت إنها ستقدم توزيعات أرباح مؤقتة.

ومن بين أبرز الرابحين، قفز سهم إنتركونتننتال هوتيلز جروب 2.6 بالمئة وربح سهم أكور الفرنسية اثنين بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة فرنسية أن شركة تشغيل الفنادق تدرس اندماجا.



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