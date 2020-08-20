الزمالك يعلن موقف نجمي الفريق من مواجهة الأهلي في القمة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك، عن موقف نجمي الفريق المصابين، من المشاركة في مباراة القمة ضد الأهلي السبت المقبل.

 

وأكد طبيب الزمالك، على جاهزية لاعبه حازم إمام لخوض لقاء الأهلي المقرر بعد غدٍ السبت في قمة الدوري المصري.

 

بينما أوضح الطبيب، أن فرص لحاق لاعب خط الوسط محمد حسن باللقاء أصبحت صعبة بعدما تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية في لقاء مصر المقاصة غاب على إثره عن مباراة إف سي مصر.

 

وقال طبيب الزمالك إن حسن لازال يخضع لتدريبات علاجية وتأهيلية أملاً في لحاقه بمباراة القمة.

 

وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية روتينية اليوم الخميس للكشف عن فيروس كورونا قبل أداء المران الجماعي الذي شهد تعليمات من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بخصوص استغلال الفرص والضغط واستخلاص الكرات.

أخبار تهمك

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يعلن موقف نجمي الفريق من مواجهة الأهلي في القمة

منذ ساعة و 10 دقيقة

بالأسماء.. 13 لاعبا يغيبون عن موقعة الأهلي والزمالك في القمة 120

منذ 41 دقيقة

نيمار يتخلص من "ظل" ليونيل ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير استخباراتية تكشف مفاجأة جديدة بشأن انفجار بيروت

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفى تسريب بيانات شركة فودافون

منذ أقل من نصف ساعة

لوكاكو مرشح للانضمام إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

ضربة قوية للأهلي قبل لقاء الزمالك في القمة

منذ ثلث ساعة

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:04 م

قرار عاجل من ليونيل ميسي عن البقاء في برشلونة

برشلونة يقدم صفقته الجديدة

01:40 م

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

11:04 ص

بعد تخفيض وزنه.. التموين تُعلن بشرى سارة عن رغيف الخبز (فيديو)

11:23 ص

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ينفى تسريب بيانات شركة فودافون

02:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية