أسعار النفط تتراجع اليوم الخميس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
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هبطت أسعار النفط يوم الخميس إذ حذر منتجون كبار من تهديد لتعافي الطلب إذا استمرت أزمة فيروس كورونا لفترة طويلة، بينما انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بأقل من المتوقع.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، تراجع خام برنت 34 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 45.03 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأمريكي 36 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 42.57 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، حتى مع ارتفاع صافي الواردات. لكن الانخفاض البالغ 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أغسطس آب يقل عن توقعات استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى هبوط بواقع 2.7 مليون برميل.

وتراجع الطلب على الوقود 14 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي على مدى الأسابيع الأربعة الماضية بحسب ما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط يجب أن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة في موعد مبكر ربما في الربع الرابع، بينما حث شركاء المملكة في أوبك+ على الالتزام باتفاق لخفض الإنتاج.

كان الأمير عبد العزيز يتحدث في اجتماع افتراضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+. وكان الاجتماع مخصص لمراجعة الامتثال لتخفيضات الإنتاج وأبقى على تخفيضات الإنتاج دون تغيير.

وقال أفتار ساندو مدير أول للسلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة ”النتيجة الإيجابية من اجتماع أوبك+ كانت موازنة لإعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الأمريكية في الأسبوع الماضي انخفضت (بأقل من) متوسط التوقعات“.

لكن مسودة بيان لأوبك+ اطلعت عليها رويترز أظهرت أن موجة ثانية ممتدة من الجائحة تشكل تهديدا كبيرا لتعافي سوق النفط.


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