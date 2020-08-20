العلمية لمكافحة كورونا: لن نسجل صفر إصابات ولكن (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر دخلت مرحلة التفاؤل الحذر في مواجهة فيروس كورونا، حيث سيطرت مصر على الفيروس، ولكن لم تقضي عليه.





وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع أن تصل مصر إلى صفر إصابات، ولكن متوقع أن تسجل مصر صفر وفيات، وصفر حالات شديدة ومتوسطة، لافتا إلى أن التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب النجاح في انخفاض عدد الإصابات.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، أمس الأربعاء، هو 96914 حالة من ضمنهم 62553 حالة تم شفاؤها، و5197 حالة وفاة.



