واشنطن تدين الاغتيالات بحق الناشطين بالعراق وتصفها بالانتهاك الصارخ

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:09 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات
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أدانت واشنطن، الاغتيالات بحق الناشطين في العراق، ووصفتها بالانتهاك الصارخ، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد: "نؤيد التزام الحكومة العراقية بمحاسبة المسؤولين عن الاغتيالات بحق الناشطين".

 

وفي وقت سابق، قال السفير البريطاني في العاصمة العراقية بغداد، إنه "على الحكومة العراقية وبدعم من المجتمع الدولي محاسبة المسؤولين عن اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي"، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

 

وقد أعلنت وسائل إعلام عراقية أن "الخبير الأمني هشام الهاشمي، اغتيل برصاص مسلحين مجهولين في بغداد".

 

وقال مصدر أمني عراقي: إن الكاتب والمختص في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي، قتل أمام منزله في هجوم مسلح شرقي بغداد، مضيفاً أن "مجموعة مسلحة تستقل عجلتين ناريتين اطلقت النار اليوم، صوب الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، لافتاً إلى أن "الهاشمي فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى".

 

 وعرف الهاشمي (البالغ من العمر 40 عاماً)، بأنه خبير أمني ومحللي سياسي، ومختص في شؤون الجماعات المتطرفة، يظهر بشكل يومي على القنوات التلفزيونية العربية، وكان من أبرز الناشطين خلال المظاهرات العراقية الأخيرة.

 

وكتب الهاشمي قبل ساعات من مقتله، على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أكثرُ الشباب الذين يطبلون للسياسيين الفاسدين هم باحثون عن فتات وبقايا طعام من موائدهم وأموالهم التي سرقها الفاسدون، لا يعرفون شيئا لحظة التطبيل لسلطة الفاسد، فلا ناقة لهم فيها ولا جمل. وإنّما أنفُسَهم يظلِمون".

 

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واشنطن العراق اغتيالات

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