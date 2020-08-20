وزير الرياضة يشكل لجنة للتحقيق في التعدي على شابين بمركز المرج

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء مجموعة من الشباب على شاب ويدعى كيرلس وصديقه في أحد مراكز شباب منطقة المرج.





وتتكون لجنة التحقيق من المعنيين بالوزارة، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للتقصي في الواقعة مع مجلس إدارة المركز والعاملين به، ورصد كافة ملابساتها، ومحاسبة المقصرين على المستوى الإداري بالمركز.





وأكد وزير الشباب والرياضة، على التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات لمتابعة إدارة وتشغيل مراكز الشباب على أكمل وجه، والتصدي لأي مشكلات قد تطرأ، ومحاسبة المقصرين إداريًا وقانونيًا، مشيرًا إلى أن خدمة النشء والشباب والحفاظ على سلامتهم تأتي في صدارة أولويات عمل مراكز الشباب.



