وزير الرياضة يشكل لجنة للتحقيق في التعدي على شابين بمركز المرج
الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:10 م
أسماء قورة
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وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة للتحقيق في واقعة اعتداء مجموعة من الشباب على شاب ويدعى كيرلس وصديقه في أحد مراكز شباب منطقة المرج.
وتتكون لجنة التحقيق من المعنيين بالوزارة، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للتقصي في الواقعة مع مجلس إدارة المركز والعاملين به، ورصد كافة ملابساتها، ومحاسبة المقصرين على المستوى الإداري بالمركز.
وأكد وزير الشباب والرياضة، على التنسيق مع مديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات لمتابعة إدارة وتشغيل مراكز الشباب على أكمل وجه، والتصدي لأي مشكلات قد تطرأ، ومحاسبة المقصرين إداريًا وقانونيًا، مشيرًا إلى أن خدمة النشء والشباب والحفاظ على سلامتهم تأتي في صدارة أولويات عمل مراكز الشباب.
الخارجية تقلد السفير المجري بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى
بتكليف من وزير الخارجية "سامح شكري"، قام السفير الدكتور "بدر عبد العاطي"، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بتقليد السفير المجري بالقاهرة "بيتر كيفك" وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، والذي تفضل رئيس الجمهورية بالموافقة على منحه إياه تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمجر طوال فترة عمله سفيراً لبلاده في القاهرة، والتي امتدت لنحو إثني عشر عاماً.
وشارك في مراسم التقليد كل من السفير "عمر أبو عيش"، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، والسفير "حاتم تاج الدين"، مساعد وزير الخارجية للمراسم، والسفير "محمود المغربي"، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وسفير مصر السابق لدى المجر.
وخلال الاحتفالية، أعرب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عن تقدير وزارة الخارجية للجهود التي بذلها السفير "كيفك" خلال مدة عمله في مصر، مؤكداً أن هذه الجهود كان لها بالغ الأثر في النهوض بمستوى العلاقات خلال السنوات الماضية لاسيما لقاءات القمة المتعددة التي عٌقدت بين قيادتي البلديّن، والتطور الملحوظ في حجم التعاون الاقتصادي والتجاري، وهو ما تكلل بتوقيع الصفقة الأكبر في تاريخ العلاقات بين الدولتيّن لتوريد ١٣٠٠ عربة قطارات إلى مصر.
من جانبه، أعرب السفير المجري عن بالغ تقديره لقرار رئيس الجمهورية بمنحه هذا الوسام الذي يمثل شرفاً كبيراً له، مؤكدا على سعادته بالعمل في مصر طوال هذه السنوات، ومعرباً كذلك عن تقديره لما لاقاه من تعاون ودعم من كافة الجهات المصرية وعلى رأسها وزارة الخارجية، ومن الشعب المصري العريق.
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