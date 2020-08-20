كيف أصبح وضع كورونا مطمئن في مصر؟

لا تزال الدولة المصرية، ترصد تراجع عدد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، رصد 161 إصابة جديدة وتسجيل 13 وفاة، ليبقى الوضع مطمئنًا حتى الآن.

تشهد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تراجعًا ملحوظًا، حيث رصدت وزارة الصحة 161 إصابة جديدة وتسجيل 13 وفاة، وارتفاع حالات الشفاء إلى 62553 وخروجهم من المستشفيات.

تشهد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تراجعًا ملحوظًا، حيث رصدت وزارة الصحة 161 إصابة جديدة وتسجيل 13 وفاة، وارتفاع حالات الشفاء إلى 62553 وخروجهم من المستشفيات.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نتائج آخر إحصائيات كورونا، والتي أظهرت أن نسب الشفاء للمرضى المحجوزين بمستشفى العزل وصلت إلى 89.3%، كما سجلت نسبة شفاء المرضى الحوامل نسبة 95.3%، فيما بلغت نسبة شفاء مرضى أمراض الكبد المزمنة 64.5%.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، نتائج آخر إحصائيات كورونا، والتي أظهرت أن نسب الشفاء للمرضى المحجوزين بمستشفى العزل وصلت إلى 89.3%، كما سجلت نسبة شفاء المرضى الحوامل نسبة 95.3%، فيما بلغت نسبة شفاء مرضى أمراض الكبد المزمنة 64.5%.





وتواصل مصر، خطتها للقضاء على فيروس كورونا والوصول إلى صفر حالات على صعيد الوفيات في البداية ثم من بعد ذلك على صعيد الإصابات الجديدة أيضًا، مع فرض إجراءات وقائية متعددة من بينها وضع الكمامة داخل المؤسسات والهيئات والشركات العامة ومراكز خدمة المواطنين.





وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس، الأربعاء، خروج 991 متعافى من كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 62553 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.





وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



