ضبط 137 مخالفة تموينية خلال حملات بمركز بني مزار في المنيا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدة المحلية لمركز بني مزار، واصلت تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والاحياء داخل المركز، ولأحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية.

شدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها بهدف رفع مستوي الخدمات لمقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، ان الحملات اسفرت عن تحرير 137 محضر متنوع بالمرور على كافة القطاعات الخدمية بالمركز، تنوعت المخالفات بين تحرير 100 إزالة إدارية – مخالفات لمحال تجارية بدون ترخيص – مخالفات لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – مواد غذائية بدون تاريخ صلاحية – عدم وجود شهادات صحية – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – عدم وجود فواتير – غش تجاري – منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي.
أضاف " الفحام " انه تم التحفظ على كافة المضبوطات تمهيدًا لأرسال عينة لمعامل التحاليل للتأكد من نتيجة العينات انها صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه، مشيرًا لاستمرار الوحدة المحلية في تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمر.
ضبط 137 مخالفة تموينية خلال حملات بمركز بني مزار في المنيا
ضبط 137 مخالفة تموينية خلال حملات بمركز بني مزار في المنيا

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