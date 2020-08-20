ضبط 137 مخالفة تموينية خلال حملات بمركز بني مزار في المنيا
الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:05 م
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان الوحدة المحلية لمركز بني مزار، واصلت تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والاحياء داخل المركز، ولأحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية.
شدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها بهدف رفع مستوي الخدمات لمقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.
من جانبه قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، ان الحملات اسفرت عن تحرير 137 محضر متنوع بالمرور على كافة القطاعات الخدمية بالمركز، تنوعت المخالفات بين تحرير 100 إزالة إدارية – مخالفات لمحال تجارية بدون ترخيص – مخالفات لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – مواد غذائية بدون تاريخ صلاحية – عدم وجود شهادات صحية – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – عدم وجود فواتير – غش تجاري – منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي.
أضاف " الفحام " انه تم التحفظ على كافة المضبوطات تمهيدًا لأرسال عينة لمعامل التحاليل للتأكد من نتيجة العينات انها صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه، مشيرًا لاستمرار الوحدة المحلية في تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمر.