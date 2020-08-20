الدولار يرتفع اليوم الخميس من أقل مستوى في عامين

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
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صعد الدولار يوم الخميس من أقل مستوى في عامين بعد محضر أقل ميلا إلى التيسير النقدي عن المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما أدى لإقبال على شراء العملة الأمريكية التي سجلت أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ يونيو.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، واحدا بالمئة أعلى من أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي بلغه يوم الثلاثاء. وعزز الدولار مكاسبه عند 92.90 في معاملات لندن المبكرة.

وكشفت بيانات رفينيتيف أن قفزة الدولار التي أعقبت بيان المركزي الأمريكي يوم الأربعاء كانت أعلى زيادة في يوم واحد للعملة الأمريكية منذ مطلع يونيو.

وانخفض اليورو، أكبر مستفيد من ضعف الدولار، إلى أقل من 1.19 دولار وسجل 1.1856 دولار بارتفاع 0.16 بالمئة.

كما تراجع الجنيه الاسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.3078 دولار وارتفع بنحو 0.7 بالمئة مقابل الين إلى 106 ينات.

وانخفض الدولار الأسترالي لأقل من 72 سنتا إلى 0.7180 دولار أمريكي بعدما صعد لأعلى مستوى في 18 شهرا عند 0.7275 دولار.

ونزل الدولار النيوزيلندي بنحو 1.3 بالمئة من أعلى مستوى خلال يوم ليجري تداوله مقابل 0.6561 دولار أمريكي.

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