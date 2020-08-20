أكرم حسني يهنئ جمهوره بالعام الهجري الجديد

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حرص النجم أكرم حسني علي تهنئة جمهورة بالعام الهجري الجديد.



وذلك من خلال بوست نشره عير حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : كل سنه وانتو وكل حبايبكم طيبين يارب تكون سنه هجرية كلها خير علينا كلنا .



يذكر أنه شارك أيضاً في" عطل فني" عمل مسرحي يقوم به الفنان أكرم حسني مع مجموعه من الفنانين المتميزين وهم الفنانة أيتن عامر، وشيكو وهشام ماجد ونشوي مصطفى وأسماعيل فرغلي، وهو من تأليف أمير طعيمة، أحمد شاكر، محمد الزغبي، ضياء محمد. كلمات الأغاني لأمير طعيمة، موسيقى أحمد وحيد كينج، وتصميم استعراضات: ميريت وملابس: أمنية علي، وديكور إسلام البنا، ومن إخراج أوتاكا.