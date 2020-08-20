محافظ المنيا يبحث مع وفد الزراعة دعم القوافل البيطرية (صور)

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وفد وزارة الزراعة لبحث فعاليات القوافل العلاجية والارشادية لدي صغار الفلاحين بقرى المحافظة، وكذلك تدريب شباب الأطباء البيطريين على التقنيات الحديثة في مجال التناسليات وعمل ندوات إرشادية حول تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني محمد حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا. 

وجه المحافظ، الشكر للوفد على الجهود المبذولة في نقل سياسة مركز البحوث والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة لصغار المزارعين والمربين، وذلك من خلال عقد الندوات التثقيفية لكيفية التعامل مع صغار المربيين للماشية، والخدمات المقدمة من كشف وعلاج بالمجان وتدريب الأطباء البيطريين لتنظيم القوافل البيطرية وتقديم أحدث أساليب العلاج.

من جانبه قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن أعمال القوافل شملت مراكز (بني مزار – سمالوط – ابو قرقاص – مطاي – مغاغة) وذلك خلال الفترة من 15/8/2020 وحتى 20/8/2020، حيث تم فحص 5 آلاف و232 حيوان وتم تقديم كافة سبل الرعاية البيطرية والعلاجية الكاملة.

وأضاف "عثمان"، انه سيتم عقد ندوة للأطباء البيطريين الحكوميين وغير الحكوميين لتعريفهم بالتقنيات الحديثة للتلقيح الاصطناعي، ورفع الكفاءة التناسلية للحيوانات، بالإضافة إلى فتح حوار ومناقشات مع الأطباء والاستماع إلى المعوقات التي تواجه تقنية التلقيح الاصطناعي بالمحافظة.

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