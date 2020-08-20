سكاي سبورت: مانشستر سيتي يحسم التعاقد مع كوليبالي

أنهي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعاقدة مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل.





ووفقاً لشبكة " سكاي سبورت " فإن العملاق الانجليزي قد توصل إلى إتفاق مع إدارة نابولي على التعاقد مع المدافع السنغالي لمدة ثلاث سنوات مقابل 63 مليون جنيه إسترليني.





ومن المنتظر أن يعلن السيتي عن التعاقد مع ثالث صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الجاري ، الاسبوع المقبل، وذلك بعد التعاقد مع كلا من ناثان أكي مدافع بورنموث مقابل 41 مليون جنيه إسترليني، وفيران توريس جناح فالنسيا مقابل 27 مليون يورو.





وبدأ النادي الإنجليزي في خطوات التعاقد مع كوليبالي من أجل تعويض الرحيل المحتمل لاريك غارسيا إلى برشلونة، بعد أن رفض اللاعب الإسباني تمديد تعاقده في الاتحاد والذي ينتهي في صيف عام 2021.





ومن جهه أخري بدأ نادي نابولي في البحث عن بديل لكوليبالي، بالتفاوض مع مسئولي ليل من أجل التعاقد البرازيلي الشاب غابرييل ماغلهايس، حيث أرسل نادي الجنوب الإيطالي عرض بقيمه 22 مليون جنيه إسترليني، لضم اللاعب، في ظل وجود رغبه لدي نادي أرسنال لضم البرازيلي الشاب.





يذكر أن كوليبالي قد لاقي أهتمام كبير من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الا أن جائحة كورونا قد أوقفت إنتقال المدافع السنغالي إلى حديقة الأمراء.