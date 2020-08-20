موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة حسام الزناتي، عن مواعيد ثلاث جولات جديدة للدوري المصري الممتاز.





حيث تقام الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري أحد أيام 29 و30 و31 أغسطس، وتشمل هذه الجولة مواجهة قوية بين المصري البورسعيدي والأهلي يوم 29 على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





بينما الجولة الرابعة والعشرين، فتقام أحد أيام 2 و3 و4 سبتمبر المقبل، وتشمل هذه الجولة مباراة بيراميدز والزمالك على ملعب الدفاع الجوي، يوم 3 من نفس الشهر.





أما الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري فستقام أحد أيام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل.