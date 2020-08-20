بالمواعيد.. تعرف على أول 10 مباريات لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أجرى الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم، قرعة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل 2020/2021.





وسيصطدم مانشستر سيتي في أولى جولاته بفريق أستون فيلا على ملعب الإتحاد، إلا أن الإتحاد، إلا أنها ستتأجل بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.





وحملت المواجهات العشر الأولى لمانشستر سيتي، العديد من اللقاءات النارية، حيث سيواجه أندية ليستر سيتي وتوتنهام وأرسنال وليفربول حامل اللقب، خلال تلك الجولات.





وفيما يلي، جدول أول 10 مباريات لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.





1- أستون فيلا - ملعب الإتحاد - 12 سبتمبر (تأجلت).

2- وولفرهامبتون واندررد - ملعب مولينوكس - 19 سبتمبر.

3- ليستر سيتي - ملعب الإتحاد - 26 سبتمبر.

4- ليدز يونايتد - ملعب إيلاند رود - 3 أكتوبر.

5- أرسنال - ملعب الأتحاد - 17 أكتوبر.

6- وست هام - ملعب لندن - 24 أكتوبر.

7- شيفيلد يونايتد - ملعب برامول لين - 31 أكتوبر.

8- ليفربول - ملعب الإتحاد - 8 نوفمبر.

9- توتنهام - ملعب توتنهام - 21 نوفمبر.

10- بيرنلي - ملعب تيرف مور - 28 نوفمبر.