بنك ناصر يطلق حساب 10/700 لتلقي الزكاة والصدقات

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أطلق بنك ناصر الاجتماعي حسابًا جديدًا لتلقي الزكاة والصدقات برقم 10/700، وقالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، إن البنك أنشئ بهدف خلق نشاط اجتماعي يهتم بالفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، وبالفعل كان له دور ريادي في تقديم الدعم والمساعدة لهذه الفئة وتعد اﻟزﻛﺎة أحد الأدوات المهمة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ. 

وأضافت القباج، أن البنك يقدم الدعم المادي والعيني لفئات المجتمع المختلفة وفي مقدمتهم الفقراء والأرامل والأيتام وأسر السجناء وغيرهم ولم يقتصر على الدعم فقط، بل تجاوز ذلك إلى متابعة المستفيدين ومحاولة التخفيف عنهم لكي تتوفر لهم سبل الحياة الكريمة لهم موضحة ان حسابات "الصدقة الجارية والزكاة" بالبنك تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في إخراج جزء من أموالهم لأغـراض الصدقة الجارية من أجل تقديم الدعم المادي اللازم لتمـويل الأعمال الخيرية.

حيث اتاح القانون لبنك ناصر الاجتماعي– باعتباره بيت مال المسلمين – تلقى الهبات والوصايا والزكاة والصدقات التي يتقدم بها الأفراد أو الهيئات بهدف ضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها الشرعيين في أماكن جمعها وفى مصارفها الشرعية.

واكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن النشاط الذي تقوم به إدارة الزكاة بالبنك في مجال تحقيق التكافل الاجتماعي تعتبر من أهم الملامح التي تميز نشاط بنك ناصر الاجتماعي، وذلك منذ إنشائه، حيث يلتزم في كافة معاملاته بأحكام الشريعة الغراء ومنها إدارة الزكاة الواجبة شرعًا من خلال التبرع علي حساب 10/700 وتم اختيار هذا الرقم لأن الحسنه بعشر أمثالها وتصل إلي 700 ضعف.

حيث قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ عَمِلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ " ويتم التبرع في هذا الحساب عن طريق أفرع البنك المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرعًا.

ودعا عشماوي المزكين إلى استثمار الركن الخامس في الإسلام بدفع زكاتهم في حساب 10/700 لافتاُ الى أن الصندوق يسعى إلى زيادة استقطاب أموال الزكاة والمساعدات والهبات؛ للمساهمة في زيادة فرص تشغيل الأسر الفقيرة، وشمول اكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا في المساعدات النقدية وتقديم مختلف الخدمات
بنك ناصر يطلق حساب 10/700 لتلقي الزكاة والصدقات
بنك ناصر يطلق حساب 10/700 لتلقي الزكاة والصدقات
بنك ناصر يطلق حساب 10/700 لتلقي الزكاة والصدقات
بنك ناصر يطلق حساب 10/700 لتلقي الزكاة والصدقات

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