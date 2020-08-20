محافظ كفر الشيخ يتابع علاج الطفلة "أمنية" طبيا وتأهيلها نفسيا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حالة الطفلة أمنية إبراهيم فتحي، صاحبة الـ9 سنوات والتي تعرضت للتعذيب على يد من كانت تعمل لديهم خادمة بمحافظة الجيزة، وتم حجزها بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا.

وأوفد محافظ كفر الشيخ، هيام الطباخ، معاون المحافظ؛ لزيارة الطفلة بالمستشفى، لمتابعة حالتها والاطمئنان عليها، وتقديم كافة الرعاية لها، وتوفير كل احتياجاتها، كما كلف محافظ كفر الشيخ بدراسة حالتها أشقائها الأربعة لتقديم كل الدعم لهم، والتعرف على ظروفهم وحالتهم.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الواقعة مؤسفة نظرًا لانتهاكات التي تعرضت لها الطفلة أكثر من اللازم جسديًا، لذا نقدم لها الدعم النفسي، لأنها في حاجة لعلاج طبي ونفسي للتخلص من آثار الحادث، لذا فهو يتابع علاجها طبيا ووجه بتأهيلها نفسيًا، مؤكدًا أنه يتابع التحقيقات في النيابة العامة، وسينال الجناة عقابهم على ما اقترفوه في حق الطفلة.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، من المدعو “إبراهيم.ف.ع”، 47 سنة، فلاح، ويقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه المدعو “كمال الدين.م.خ”، 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، ويقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا بتعذيبهما إبنته “أمنية”، 9 سنوات.

وبسؤال والد الطفلة، قال إنه فوجئ بالمتهم يحضر له ابنته وبها تشوهات في وجهها وآثار حروق في جميع أنحاء جسدها، وكانت في حالة إعياء شديد، وترك له طفلته وغادر سيدي سالم، متجهًا إلى محل إقامته بمحافظة الجيزة.

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة سيئة، بعدما رفض أطباء مستشفى كفرالشيخ العام استقبالها لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون.

تمكن رجال المباحث من القبض علي المتهم، بينما تمكنت زوجته مغربية الجنسية من الهرب، وبمواجهته بأقوال والد الطفلة له، أنكر ارتكابه الواقعة، فيما جرى احتجاز والد الطفلة على ذمة التحقيقات، لسؤاله في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات

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