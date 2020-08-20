عاجل.. السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ورئيس شركة سفن ألمانية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وبيتر لورسن رئيس شركة لورسن الألمانية، وذلك حسبما قالت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع بحث أطر التعاون مع الشركة الألمانية التي تمتلك خبرة عميقة في مجال بناء السفن.

وأضاف، أن الاجتماع بحث نقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية.

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