عاجل.. السيسي يستقبل قائد القوات البحرية ورئيس شركة سفن ألمانية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وبيتر لورسن رئيس شركة لورسن الألمانية، وذلك حسبما قالت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع بحث أطر التعاون مع الشركة الألمانية التي تمتلك خبرة عميقة في مجال بناء السفن.



