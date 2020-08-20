القمة 120.. حكاية 5 مواجهات جمعت "القطبين" خلال شهر أغسطس

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
يشهد ستاد القاهرة الدولي مساء السبت المقبل، المواجهة النارية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في لقاء القمة 120 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم (2019 / 2020).

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلي والزمالك، بتحقيق المارد الأحمر فوزا  اعتباريا بنتيجة 2/0 بعد انسحاب الزمالك وعدم حضوره لملعب اللقاء.

ويسعي النادي الأهلي بقيادة مدربه باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في لقاء القمة 120 من أجل مواصلة الزحف نحو حسم لقب بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

في المقابل يتطلع فريق الزمالك لتحقيق الانتصار على غريمه التقليدي الأهلي في البطولة الخاصة بينهما بعدما تضاءلت فرص الفارس الأبيض في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، كما يستهدف الحصول على نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على المركز الثاني بالبطولة.

ويشهد شهر أغسطس القمة رقم 6 بين الأهلي والزمالك، حيث سبق وتقابل الفريقين في 5 مواجهات خلال هذا الشهر (4 رسمية – 1 ودية)، حقق المارد الأحمر انتصارين، وخسر مباراة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

وجاءت مواجهات الأهلي ضد الزمالك في أغسطس كالتالي:-

- 1985:
التقي الأهلي مع الزمالك في 4 أغسطس 1985 في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، وشارك الفريق الأحمر بمجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين، بعد (أزمة 1985) الشهيرة ومعاقبة صالح سليم للاعبي الفريق الأول بالقلعة الحمراء بالإيقاف بعد الخلاف الذي حدث بينه ومحمود الجوهري مدرب الفريق وقتها ومساندة اللاعبين للأخير، والمفاجأة كانت فوز الفريق الأهلاوي بنتيجة 3/2.

- 1986:
بعيدا عن المواجهات الرسمية جمعت الأهلي والزمالك مباراة ودية في 8 أغسطس لعام 1986، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

- 1991:
تجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك خلال الشهر الثامن من العام، وذلك في مباراة القمة بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر يوم 6 أغسطس لعام 1991، وانتصر المارد الأحمر بهدفين دون مقابل سجلهما (محمد رمضان).

- 2003:
التقي الأهلي مع نظيره الزمالك يوم 28 أغسطس لعام 2003 وذلك في لقاء السوبر المصري، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذهبت لركلات الترجيح التي ابتسمت للمارد الأحمر بنتيجة 3 /1.

- 2016:
آخر المواجهات التي جمعت الأهلي والزمالك في شهر أغسطس كانت يوم 8 من الشهر نفسه عام 2016، في نهائي بطولة كأس مصر، وفاز أبناء ميت عقبة بنتيجة 3/1، سجل للأبيض (باسم مرسي "هدفين" – مصطفي فتحي)، بينما جاء هدف الفريق الأحمر عن طريق (عبد الله السعيد "ركلة جزاء").

أخبار تهمك

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ ساعة و 27 دقيقة

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

قرعة الدوري الانجليزي| مواعيد مباريات التوب 4 في البريميرليج

منذ ساعة

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ أقل من ساعتين

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

منذ ساعة الا ربع

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 30 دقيقة

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 14 ساعة

اجتماع ثلاثي في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

نيمار يتخلص من "ظل" ليونيل ميسي

منذ نصف ساعة

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

11:44 ص

فضيحة جديدة تهز برشلونة

10:39 ص

قرعة الدوري الانجليزي| مواعيد مباريات التوب 4 في البريميرليج

11:31 ص

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

09:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية