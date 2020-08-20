رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:44 ص
كومان
كومان
الفجر الرياضي
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حرض رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي عدم تجديد عقده من أجل الانتقال إلى قلعة كامب نو.

 

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن كومان طلب التعاقد مع جورجينيو فينالدوم نجم وسط ليفربول خلال الميركاتو الصيفي لتعزيز خط وسط برشلونة في الموسم الجديد.

 

ويعرف كومان جيدًا لاعب وسط ليفربول جورجينيو فينالدوم البالغ من العمر 29 عامًا بعد أن لعب تحت قيادته في المنتخب الهولندي.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن كومان طلب من فينالدوم عدم تجديد عقده مع ليفربول، وإذا لم يتم تمديد العقد، فسيكون اللاعب مجانيًا في يونيو 2021.

 

يذكر أن فينالدوم كان أحد أبطال ليفربول في الفوز على برشلونة على ملعب آنفيلد حيث سجل هدفين في فوز الريدز 4-0 على البارسا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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