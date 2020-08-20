بنك التنمية الصناعية وجهاز العاشر من رمضان يوقعان بروتوكول تعاون

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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وقع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينه العاشر من رمضان، و ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية مدينة  العاشر من رمضان  وبنك التنمية الصناعية  لتمويل وحدات المجمعات الصناعية المتوسطة والصغيرة بتسهيلات ائتمانية.


وأوضح المهندس خالد شاهين، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى قيام البنك بمنح تمويل وتسهيلات ائتمانية للوحدات الصناعية المتوسطة والصغيرة بالمجمعين الصناعيين( ب & ج ) بمدينة العاشر من رمضان.


وأضاف المهندس خالد شاهين، أن ذلك يأتي  في إطار سياسة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِّغر، ومساهمة الدولة في إتاحة وتجهيز الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بما ينعكس على تحسن الحالة الاقتصادية وتشجيع الشباب، وتوفير فرص عمل ويحقق أهداف الدولة واستراتيجيتها.


وصرح ماجد فهمي، بأن بروتوكول التعاون يساهم في خلق مناخ استثماري جيد، وبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، من خلال توفير وحدات صناعية بمدينة العاشر من رمضان للشباب والمستثمرين بمساحة (702 م2) بما يتناسب مع الأنشطة المطلوبة بالمنطقة الصناعية (هندسية -  غذائية – كيماوية - غزل ونسيج وملابس جاهزة)، وذلك لسرعة البدء في تلك الأنشطة من خلال توفير التمويل بشروط ميسرة، من حيث سعر العائد، وفترات السماح والسداد، والضمانات المطلوبة.


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