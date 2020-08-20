مصدر: مجلس الدولة غير مختص بنظر الطعون على نتيجة انتخابات الشيوخ

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن محاكم مجلس الدولة مختصة بنظر الطعون السابقة علي قرارات استبعاد المرشحين سواء انتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

وأضاف المصدر، أن المجلس مختص بالنظر في الطعون علي نتيجة الانتخابات قبل إعلانها من الهيئة االوطنية للانتخابات، أما في حالة إعلانها فإن الاختصاص يكون لمحكمة النقض.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أمس الاربعاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ؛ حيث أعلنت الهيئة حسم 74 مقعدًا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وإجراء جولة الإعادة على 26 مقعدًا آخر.

كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، إن المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يناهز 62 مليون ناخب، وكان الحضور بلغ نسبة 14.23% من إجمالي من يحق لهم التصويت، فيما بلغ نسبة إجمالي الأصوات الصحيحة 84.58%، فيما بلغت الأصوات الباطلة 15.42%.

وتستمر الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين أو على الفائزين والخائضين لجولة الإعادة، لمدة 10 أيام من 22 وحتى 31 أغسطس، وترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر التصويت فى جولة الإعادة بالخارج يومى 6 و7 سبتمبر، لمن سجل بياناته على موقع الهيئة الوطنية خلال الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، بينما تجرى عملية التصويت فى الداخل يومى 8 و9 سبتمبر، على أن تقوم الهيئة الوطنية بالفصل فى تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة، النهائية ونشرها فى موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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قائمة من أجل مصر انتخابات مجلس الشيوخ 2020 إنتخابات الشيوخ

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