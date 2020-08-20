قرعة الدوري الانجليزي| مواعيد مباريات التوب 4 في البريميرليج

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
قرعة الدوري الانجليزي| مواعيد مباريات التوب 4 في البريميرليج سُحبت اليوم قرعة الدوري الانجليزي للعام الجديد 2020-2021 وأسفرت عن عدة مباريات نارية لعل أبرزها المواجهات التي تجمع بين الأندية الأربعة الكبرى والتي جاءت على النحو التالي :-
  • تشيلسي وليفربول يوم التاسع عشر من سبتمبر.
  • مانشستر يونايتد وتشيلسي يوم الرابع والعشرين من أكتوبر.
  • مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يوم الثاني عشر من ديسمبر.
  • تشيلسي ومانشستر سيتي يوم الثاني من شهر يناير 
  • ليفربول ومانشستر يونايتد يوم السادس عشر من شهر يناير 
  • ليفربول ومانشستر سيتي يوم الثاني من شهر فبراير 
  • تشيلسي ومانشستر يونايتد يوم السابع والعشرين من شهر فبراير 
  • مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يوم السادس من شهر مارس 
  • ليفربول وتشيلسي يوم العشرين من شهر مارس 
  • مانشستر يونايتد وليفربول يوم الأول من شهر مايو 
  • مانشستر سيتي وتشيلسي يوم الثامن من شهر مايو 
وكان ليفربول قد حسم لقب الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي بفارق كبير مع الوصيف مانشستر سيتي وصل إلى ثمانية عشر نقطة ويسعى كلوب ورفاقه إلى الحصول على البطولة للعام الثاني توالياً بعد أن غابت عن خزائنهم لمدة ثلاثة عقود كاملة.
وشهدت القرعة عن إصطدام حامل اللقب الريدز في مواجهة قوية مع فريق نادي ليدز يونايتد في الجدولة الافتتاحية التي شهدت تأجيل مباراتي مان سيتي ومان يونايتد بسبب الإرتباطات الأوروبية حيث خاض الأول معترك دوري أبطال أوروبا حتى الدور ربع النهائي فيما خرج اليونايتد من نصف نهائي الدوري الأوروبي .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لأندية قرعة الدوري الانجليزي دور الربع النهائي

أخبار تهمك

بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نيمار يتخلص من "ظل" ليونيل ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

منذ 40 دقيقة

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 11 ساعة

اجتماع ثلاثي في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 13 ساعة

قرعة الدوري الانجليزي| مواعيد مباريات التوب 4 في البريميرليج

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ ساعة و 20 دقيقة

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

من يحسم لقب البريميرليج ؟ .. المباريات المتبقية لليفربول ومانشستر سيتي

صراع مشتعل على القمة.. مباريات ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.. توتنهام ضد ليفربول

المباريات المتبقية.. طريق ليفربول ومانشستر سيتي نحو لقب الدوري الإنجليزي

قرعة الدوري الإنجليزي| ليفربول يواجه ليدز يونايتد وقمة نارية بين توتنهام وإيفرتون بالجولة الافتتاحية

قرعة الدوري الانجليزي| جدول مباريات تشيلسي في البريميرليج 2021

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

11:44 ص

فضيحة جديدة تهز برشلونة

10:39 ص

قرعة الدوري الانجليزي| مواعيد مباريات التوب 4 في البريميرليج

11:31 ص

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

09:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية