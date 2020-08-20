قرعة الدوري الانجليزي| مواعيد مباريات التوب 4 في البريميرليج

وكان ليفربول قد حسم لقب الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي بفارق كبير مع الوصيف مانشستر سيتي وصل إلى ثمانية عشر نقطة ويسعى كلوب ورفاقه إلى الحصول على البطولة للعام الثاني توالياً بعد أن غابت عن خزائنهم لمدة ثلاثة عقود كاملة.

وشهدت القرعة عن إصطدام حامل اللقب الريدز في مواجهة قوية مع فريق نادي ليدز يونايتد في الجدولة الافتتاحية التي شهدت تأجيل مباراتي مان سيتي ومان يونايتد بسبب الإرتباطات الأوروبية حيث خاض الأول معترك دوري أبطال أوروبا حتى الدور ربع النهائي فيما خرج اليونايتد من نصف نهائي الدوري الأوروبي .