مران الأهلي.. فايلر يركز على الجانب الخططي قبل القمة وجلسة جيم لجيرالدو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الجانب الخططي في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

 

وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على تنفيذ جانب فني وخططي في تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين؛ استعداداً لمواجهة الزمالك.

 

 

وأدى الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، ثم استكمل برنامجه التأهيلي الخاص بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.

 

واشتكى جيرالدو من إصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز التي فاز فيها الفريق بثلاثية نظيفة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.

 

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.

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