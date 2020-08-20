الليلة.. لطيفة تطرح "خليني" عبر قناتها الرسمية بـ"اليوتيوب"

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة لطيفة لطرح أغنيتها الجديدة "خليني"، التي من المُقرر طرحها اليوم عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر تطبيقات الأغاني المختلفة.

وكانت لطيفة قد أعلنت عن موعد طرح الأغنية من خلال تغريدة قامت بكتابتها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت لطيفة في تغريدتها:"استنوا أغنيتي الجديدة خليني الخميس القادم الساعة 5 مساءً على قناتي الرسمية على اليوتيوب كلمات ياسين الحمزاوي الحان و توزيع أمين القلسي".

وفي سياق آخر ، طرحت لطيفة مؤخرًا أغنية تحمل عنوان "رد الباب وغرب"، وهي من كلمات وألحان جمال عيسى، وتوزيع حمدي الميري.

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