القمة 120.. حقائق وأرقام مثيرة من تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري

تترقب الجماهير المصرية المواجهة النارية بين الأهلي والزمالك المقرر لها مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في لقاء (القمة 120) ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





الأهلي يدخل لقاء القمة وفي جعبته 56 نقطة ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز جمعها من (18 انتصارا – 2 تعادل)، ويتفوق بفارق 17 نقطة كاملة عن فريق الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة (11 انتصارا – 6 تعادلات – 3 هزائم).





تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي ضد الزمالك في الدوري:





يحمل لقاء القمة القادم رقم 120 بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز منذ إنطلاقها موسم 1948 / 1949، حيث التقي الفريقين طوال تاريخهما في 119 مباراة بالبطولة المحلية، فاز المارد الأحمر في 45 مباراة، مقابل 26 انتصارا للفارس الأبيض، وحسم التعادل 48 مباراة (21 سلبي – 37 إيجابي).





سجل الأهلي خلال مبارياته ضد غريمه التقليدي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز (148 هدفًا) سجلهما 66 لاعبًا من الفريق الأحمر، بينما سجل 55 لاعبًا من الفريق الأبيض 100 هدف في الشباك الحمراء خلال مواجهات الفريقين بالبطولة المحلية.





يتصدر الثنائي محمد أبوتريكة وتوتو لاعبا الأهلي قائمة هدافي لقاءات القمة في بطولة الدوري الممتاز وسجل كل منهما 7 أهداف، بينما علاء الحامولي وخليل قدري هما هدافي الفريق الأبيض في مواجهات الفريقين بالبطولة المحلية وسجل كل منهما 5 أهداف.





ثنائي الأهلي أسامة عرابي وهادي خشبة هما الأكثر مشاركة في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز، وشارك كل منهما في 25 مباراة بالبطولة.





تقابل الأهلي مع الزمالك في 59 مباراة في الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز، فاز المارد الأحمر في 23 مباراة، مقابل 8 انتصارات فقط للفريق الأبيض، بينما حسم التعادل 28 مباراة بينهما.





بينما التقي "القطبين" في 56 مباراة بالدوري الثاني من بطولة الدوري الممتاز، فاز الأهلي في 20 مباراة، وخسر 18 مباراة، وتعادل الفريقين في 18 مباراة.





وتقابل الأهلي مع الزمالك في 4 مباريات فاصلة ببطولة الدوري الممتاز عبر تاريخهما، فاز الأحمر في مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراتين ولم يفز الزمالك في أي مباراة.





استطاع النادي الأهلي الحفاظ على نظافة شباكه في 53 مباراة خلال مواجهاته ضد الزمالك، بينما حافظ الفارس الأبيض على شباكه نظيفة في 34 مباراة خلال لقاءات القمة أمام غريمه التقليدي.





لم تكتمل 4 مباريات قمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، طوال تاريخ مواجهات الفريقين السابقة في البطولة المحلية وذلك في مواسم، مواسم (1965- 1966)، (1970-1971)، (1995-1996)، (1998 - 1999).





النتيجة الأكثر تكرارًا في مباريات القمة بين "القطبين" في بطولة الدوري الممتاز هي التعادل السلبي (0/0) وحدثت 21 مرة خلال مواجهات الفريقين بالبطولة، يأتي بعدها نتيجة الفوز بـ (1/0) وتكررت 19 مرة (11 للأهلي - 8 للزمالك)، أما ثالث أكثر نتيجة تكرارًا بينهما الفوز بـ(2/0) وحدثت 18 مرة ايضا خلال مواجهات الفريقين بالدوري (13 للأهلي - 5 للزمالك).





أكبر انتصار حققه الأهلي في مباريات القمة ببطولة الدوري الممتاز كان بنتيجة 6 / 1 في موسم 2001 / 2002، بينما أكبر انتصار للزمالك على غريمه التقليدي بالبطولة المحلية كان بنتيجة (3/1) وتكرر في 3 مواسم 1960/1961، 2000/2001، 2002/2003.





ويعد ستاد القاهرة الدولي الذي يستضيف لقاء الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل، هو الملعب الأكثر استضافة لمباريات القمة بين القطبين في بطولة الدوري، وأقيمت عليه 72 مباراة قبل لقاء القمة 120، حقق المارد الأحمر عليه 24 انتصارًا، مقابل 16 انتصارًا للفريق الأبيض، وحسم التعادل نتيجة 32 مباراة بينهما.



