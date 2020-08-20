الأهلي يُجري مسحة طبية استعدادًا لموقعة الزمالك في القمة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

 

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني والإداري مسحة طبية صباح اليوم عقب المران الذين أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء السبت المقبل.

 

وأجرى الأهلي مسحة طبية صباح اليوم وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

 

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الزمالك التي تقام مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ21 في بطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

نيمار يتخلص من "ظل" ليونيل ميسي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأمن يضبط نظام متكامل لتمرير المكالمات الدولية

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. سواريز يقترب من الانتقال إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

منذ ساعة و 19 دقيقة

كومان يظهر العين الحمراء في برشلونة بتصريح ناري

منذ حوالي 14 ساعة

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يفاوض بديل لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفتح أبوابه لضم ليونيل ميسي بشرط واحد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

اجتماع ثلاثي في برشلونة لإقناع ميسي بالبقاء

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يخطط لخطف نجوم الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وإنتر ميلان

منذ حوالي 10 ساعات

قرعة الدوري الانجليزي| مواعيد مباريات التوب 4 في البريميرليج

منذ أقل من ساعة

برشلونة يضع خطة خطف لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من ضم نجم مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

عاجل.. كومان يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول

رونالد كومان يقود انقلابا في ليفربول

11:44 ص

فضيحة جديدة تهز برشلونة

10:39 ص

قرعة الدوري الانجليزي| مواعيد مباريات التوب 4 في البريميرليج

11:31 ص

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

09:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية